Ahmet Davutoğlu ve Kubad Talabani Kapsamlı İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Ahmet Davutoğlu ve Kubad Talabani Kapsamlı İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile terörle mücadele ve enerji koridorları gibi konularda kapsamlı bir görüşme yaptı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile bir araya geldiğini duyurdu.

Davutoğlu, görüşmesine ilişkin olarak, "Terörle mücadeleden enerji koridorlarına, insani diplomasiden kültürel ortaklığa uzanan bu bütüncül diyalog, Türkiye-Irak ilişkilerinin vizyoner boyutunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sayın Kubad Talabani ile terörden arındırılmış bu kadim coğrafyada bir kez daha buluşmak üzere sözleştik" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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