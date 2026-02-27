Davutoğlu, Erbakan'ı Andı: Manevi Mirasının Gelecek Nesillere Aktarılması Hepimiz İçin Vazifedir

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 54. Hükümetin Başbakanı, eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde anarak, "Bir ilim adamı olarak özgünlüğünü, bir dava adamı olarak azmini, bir devlet adamı olarak üslubunu örnek aldığımız muhterem hocamızın manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması hepimiz için kaçınılmaz bir vazifedir" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 54. Hükümetin Başbakanı, eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde anarak, şunları kaydetti:

"En zor zamanlarda dahi hakikati haykırmaktan geri durmayan, siyaseti ilke ve ahlak zeminine oturtarak özgün bir çığır açan; nezaketi, sabrı ve vakarıyla en çetin muhalefetlere karşı dahi sükünetini muhafaza eden muhterem Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bir ilim adamı olarak özgünlüğünü, bir dava adamı olarak azmini, bir devlet adamı olarak üslubunu örnek aldığımız muhterem hocamızın manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması hepimiz için kaçınılmaz bir vazifedir. O, yalnızca bir siyaset adamı değil; aynı zamanda bir dava ve istikamet insanıydı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA