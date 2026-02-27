Haberler

Davutoğlu, Erbakan'ı Andı: Manevi Mirasının Gelecek Nesillere Aktarılması Hepimiz İçin Vazifedir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 54. Hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde anarak, onun manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 54. Hükümetin Başbakanı, eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde anarak, "Bir ilim adamı olarak özgünlüğünü, bir dava adamı olarak azmini, bir devlet adamı olarak üslubunu örnek aldığımız muhterem hocamızın manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması hepimiz için kaçınılmaz bir vazifedir" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 54. Hükümetin Başbakanı, eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ölüm yıldönümünde anarak, şunları kaydetti:

"En zor zamanlarda dahi hakikati haykırmaktan geri durmayan, siyaseti ilke ve ahlak zeminine oturtarak özgün bir çığır açan; nezaketi, sabrı ve vakarıyla en çetin muhalefetlere karşı dahi sükünetini muhafaza eden muhterem Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bir ilim adamı olarak özgünlüğünü, bir dava adamı olarak azmini, bir devlet adamı olarak üslubunu örnek aldığımız muhterem hocamızın manevi mirasının gelecek nesillere aktarılması hepimiz için kaçınılmaz bir vazifedir. O, yalnızca bir siyaset adamı değil; aynı zamanda bir dava ve istikamet insanıydı. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin