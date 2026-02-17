Haberler

Davutoğlu'ndan Juventus'u 5-2 Yenen Galatasaray İçin Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenerek elde ettiği başarıyı kutladı ve futbolcuları ile teknik heyetine övgülerde bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray için tebrik mesajı paylaştı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan Galatasaray'ı; futbolcularını, teknik heyetini ve büyük camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
