Davutoğlu'ndan Juventus'u 5-2 Yenen Galatasaray İçin Tebrik Mesajı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenerek elde ettiği başarıyı kutladı ve futbolcuları ile teknik heyetine övgülerde bulundu.
(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray için tebrik mesajı paylaştı.
Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik tarihi bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan Galatasaray'ı; futbolcularını, teknik heyetini ve büyük camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA