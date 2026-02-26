Davutoğlu Khk'lılarla İftarda Buluştu: Adalet Herkese Lazımdır

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, KHK'lılarla iftar programında bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımız, KHK mağduru vatandaşlarımızla iftarda gönül soframızda buluştu. Bir annenin feryadı: 'Güneşe bakamıyorum, oğlum güneş görmüyor diye.' Bu söz, Ramazan'da mazlumların sessiz çığlığıdır! Türkiye'de acıların son bulması ve adaletin yeniden tesisi milletimizin umududur. Çünkü adalet herkese lazımdır." denildi.

Kaynak: ANKA