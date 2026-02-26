Haberler

Davutoğlu Khk'lılarla İftarda Buluştu: Adalet Herkese Lazımdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK'lı mağdurlar ile iftar programında bir araya gelerek, adalet çağrısı yaptı. Davutoğlu, Ramazan'da mazlumların acılarını dile getirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, KHK'lılarla iftar programında bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve Genel Başkan Yardımcılarımız, KHK mağduru vatandaşlarımızla iftarda gönül soframızda buluştu. Bir annenin feryadı: 'Güneşe bakamıyorum, oğlum güneş görmüyor diye.' Bu söz, Ramazan'da mazlumların sessiz çığlığıdır! Türkiye'de acıların son bulması ve adaletin yeniden tesisi milletimizin umududur. Çünkü adalet herkese lazımdır." denildi.

Kaynak: ANKA
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos: Oturumdan fotoğraf sızdırıldı, duruşma durdu!

Hillary Clinton'ın Epstein ifadesinde kaos! Oturuma ara verildi
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler