Haberler

Davutoğlu'ndan Çerkes Sürgünü Anma Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün 162. yıl dönümünde, Çarlık Rusyası'nın zulmüyle vatanlarından koparılıp ölüme sürüklenen tüm Çerkesleri saygı ve rahmetle andı.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çerkes halkının, Çarlık Rusyası'nın zulmüyle vatanlarından koparıldığı ve ölüm yolculuğuna sürüklendiği o kara günün yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm Çerkesleri saygı ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sürgün nedeniyle yaşamını yitirenleri anan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"21 Mayıs 1864, tarihin en karanlık dönemlerinden birinin; Çerkes halkının uğradığı sürgünün ve yaşadığı büyük acıların 162. yıl dönümü. 'Candan önce onur gelir' düsturuyla yaşayan Çerkes halkının, Çarlık Rusyası'nın zulmüyle vatanlarından koparıldığı ve ölüm yolculuğuna sürüklendiği o kara günün yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm Çerkesleri saygı ve rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: ANKA
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı

Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Çinli kripto borsaları Türkiye'ye musallat oldu: Lisans yok, sahibi yok, muhatap yok!

Çinli kripto borsaları Türkiye'ye musallat oldu! Kullanıcılar mağdur
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Resmen açıklandı! Bayram süresince ücret alınmayacak
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
'Hayat 112 Acil' devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede

"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Artık hepsi tek tık mesafede