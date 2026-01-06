Haberler

Ahmet Davutoğlu'ndan, Deva Partisi Lideri Babacan'a Ziyaret

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Babacan, Davutoğlu'nu genel merkezlerinde ağırladıklarını belirtti.

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi'ni ziyaret ederek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

Babacan sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

