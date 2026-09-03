Haberler

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifade verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Davutoğlu'nun yaklaşık altı yıl önce katıldığı bir programdaki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'ne gelerek şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı

Rektör duyurdu! 4 milyon öğrenciye müjde
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? Şampiyonlar Ligi sevinci kursakta kalabilir

Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandası yapan 4 X hesabına engel

İsrail propagandasına göz açtırılmadı
İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü

Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık dev için yolun sonu göründü
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor