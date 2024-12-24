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Ahlat'ta Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ile Söyleşi Düzenlendi

Ahlat'ta Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ile Söyleşi Düzenlendi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Kubbet'ül İslam Ahlat Buluşmaları kapsamında yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, katılımcılarla bir söyleşi yaptı. Programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan etkinlik, Genç'in şiir performansı ve kitap imzasıyla son buldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç, söyleşi yaptı.

Ahlat Belediyesince "Kubbet'ül İslam Ahlat Buluşmaları" kapsamında söyleşi programı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Kubbet'ül İslam Ahlat Buluşmaları kapsamında çok güzel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise başarılı çalışmalarından ve organize ettiği güzel etkinliklerden dolayı Gülmez'e teşekkür etti.

Gülmez'in daveti üzerine ilçeye gelen yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç ise katılımcılarla söyleşi yaptı, şiir okudu.

Program, Genç'in kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
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