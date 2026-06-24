Bitlis'te şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarını sökerek çevreye savurdu. Belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.
İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu.
Ahlat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatısı zarar gören binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman