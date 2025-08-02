Ahlat'ta Otomobilin Kanala Düşmesi Sonucu 1 Ölü, 2 Yaralı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazaya, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kanala düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahlat-Ovakışla kara yolunda B.Ç. idaresindeki 34 BH 2683 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan A.K. hayatını kaybetti, sürücü ile İ.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel