Ahlat'ta 30 ilin el sanatları ve yöresel lezzetleri tanıtıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliği kapsamında 30 ilin el sanatları ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Ahlat Belediyesi tarafından 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik devam ediyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğin ikinci gününde, açılan stantları ziyaret edenler, yöresel yemekleri tattı, el sanatları ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, ilçenin artık Türkiye'de birçok faaliyet alanının buluşma adresi olduğunu söyledi.

Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yürüttükleri proje kapsamında ülkenin lezzet ustalarını, şeflerini Ahlat'ta buluşturduklarını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat, Selçuklu mutfağının çok güzide bir alanı. Etkinliğimiz bir lezzet buluşması oldu. Bundan sonra bu etkinliğimizi uluslararası lezzet ve gastronomi festivaline dönüştüreceğiz. Bu yılki festivalimiz karmaydı. Hem el sanatlarımız vardı hem gastronomiydi. Etkinliğimizde illerimizin, aynı zamanda Bitlis ve ilçelerinin el sanatları buluştu. Bu konuda çok zengin bir ülkeyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden birisiyiz. Burada yetişen ürünlerimiz de mutfağımızın zenginleşmesine katkı sunuyor. Ahlat böyle bir merkez. Bu festival alanında buluşmak için herkesin talebi var. Tüm taleplere cevap vermeye gayret ediyoruz. Ahlat daha önce olduğu gibi milletimizin buluşma noktası olmaya devam edecek."

Etkinliğe Trabzon'dan katılan İpekyolu Kadın Girişim Üretim Kooperatifi Üyesi Neslihan Çorak ise Ahlat'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Trabzon'da kadınların yaptığı ürünleri sergilemek için ilçeye geldiklerini anlatan Çorak, "Ürünlerimizin hepsi el dokuması. Atölyemizde dokuduğumuz ürünlerimiz var. Ahlat Belediye Başkanının daveti üzerine geldik. Burayı çok beğendik. Allah nasip ederse tekrar geleceğiz. Trabzon kadınları adına teşekkür ediyorum." dedi.