Ahlat'ta 1071 Masterler Şöhretler Turnuvası Heyecanı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 4 takımın katılımıyla düzenlenen 1071 Masterler Şöhretler Turnuvası, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve Kaymakam Özgür Kaya'nın izlediği maçlarla tamamlandı. Gülmez, turnuvanın gelecek yıllarda belediye bünyesinde yapılacağını açıkladı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "1071 Masterler Şöhretler Turnuvası" düzenlendi.
Ahlat Spor Kulübünce Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvaya 4 takım katıldı.
Turnuva öncesinde konuşan Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, vatandaşları sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gülmez, organizasyonun gelecek yıllarda belediye bünyesinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Ahlat Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Safter Çiçekli de turnuvaya katılan protokol üyeleri ve sporculara teşekkür ederek takımlara başarı diledi.
Turnuvayı Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ile vatandaşlar izledi.