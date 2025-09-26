Haberler

Ahlat Şehitliği'nin çevre düzenlemesi tamamlandı

Ahlat Şehitliği'nin çevre düzenlemesi tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki şehitlikte yürütülen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki şehitlikte yürütülen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Şehitliği ziyaret eden Vali Ahmet Karakaya, şehitler için dua etti, çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Şehitlikte çalışmaları büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Karakaya, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Karakaya, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Burada onların anısına şehitliği tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İl Özel İdaremize ve bütün teknik ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Ahlat Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Mürsel Ardıç eşlik etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: O da bunun farkında

Netanyahu'yu çıldırtacak diyalog: Bu böyle devam etmez
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.