Ahlat Şehitliği'nin çevre düzenlemesi tamamlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki şehitlikte yürütülen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Şehitliği ziyaret eden Vali Ahmet Karakaya, şehitler için dua etti, çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Şehitlikte çalışmaları büyük ölçüde tamamladıklarını belirten Karakaya, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Karakaya, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Burada onların anısına şehitliği tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İl Özel İdaremize ve bütün teknik ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Karakaya'ya ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Ahlat Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Mürsel Ardıç eşlik etti.