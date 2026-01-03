Haberler

Ordu'da kar temizlediği çatıdan düşen kişi öldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ahır çatısında kar temizleyen 73 yaşındaki Ferhat G., dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sarıca Mahallesi'ndeki ahırın çatısında biriken karı temizleyen Ferhat G. (73), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontolde, Ferhat G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Mesudiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
