Ordu'da kar temizlediği çatıdan düşen kişi öldü
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ahır çatısında kar temizleyen 73 yaşındaki Ferhat G., dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ahırın çatısındaki karı temizlediği sırada düşen kişi hayatını kaybetti.
Sarıca Mahallesi'ndeki ahırın çatısında biriken karı temizleyen Ferhat G. (73), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontolde, Ferhat G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Mesudiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel