Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 adet büyükbaş hayvan telef oldu. Olay Düziçi ilçesi çamiçi mahallesinde bulunan Osman Nuri Çetin ait ahırda yapılan tadilatta kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle zeminde bulunan samanların alev alması sonucu yangın çıktı.

Ahırda çıkan yangında 1 adet büyükbaş hayvan telef oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 adet büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay Düziçi ilçesi çamiçi mahallesinde bulunan Osman Nuri Çetin ait ahırda yapılan tadilatta kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle zeminde bulunan samanların alev alması sonucu yangın çıktı.

Ahırın alevler içinde kaldığını gören, Osman Nuri Çetin yangını kendi imkanıyla söndürmeye çalıştı. Ahırdan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürülmesinin ardından ahırda bulunan 1 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşıldı.