Ahi Çorbası, Türk Mutfağı Haftası'nda Patente Başvurdu

Yöresel Lezzetler Türk Mutfağı Haftası'na 'Ahi çorbası' damga vurdu

160 öğrencinin emeğiyle hazırlanan Ahi çorbası için patent başvurusu yapıldı

KIRŞEHİR – Kırşehir'de Türk Mutfağı Haftası'nda düzenlenen etkinlikte TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Ahi çorbası" için patent başvurusu yapıldı.

Jandarma sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programda hazırlanan geleneksel yemekler ilgi odağı oldu. TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esa Şahin, 160 öğrenci ile birlikte yöresel yemekler hazırladıklarını belirtti. Şahin, "Okulumuzda 160 öğrencimiz var. İç Anadolu Bölgesi'nin gastronomi alanında en faal okullarından bir tanesiyiz. Kırşehir yöresi yemekleri yapımı, servisi ve tanıtımı konusunda gayret gösteriyoruz" dedi.

Patent başvurusu yapıldı

Öğrencilerle birlikte hazırladıkları "Ahi çorbası" için patent başvurusu yaptıklarını aktaran Şahin, "Okul bünyesinde altyapı oluşturmak için gastronomi seramız var. Ürünlerimizi seramızdan tedarik edip kullanıyoruz. Ahi çorbası ve çullama hazırladık. Çullama coğrafi işaret aldı. Ahi çorbası okulda yönetim kadrosu ve öğrencilerimizle ortaya çıkardık. Patent başvurusu yaptık ve sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

Programda Ahi çorbasının yanı sıra birçok yöresel yemek de tanıtıldı. Katılımcılar, hem sunulan lezzetlerden tatma fırsatı buldu hem de öğrencilerin mutfak sanatlarındaki becerilerini yerinde gözlemledi. Yetkililer, Türk mutfağının gelecek nesillere aktarılması ve gastronomi turizminin desteklenmesi amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.