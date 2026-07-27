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Ahbap Derneği’ne TMSF kayyum atandı

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- İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında başsavcılık, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesini talep etti.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği talebin kabulüne karar verdi.

Hakimliğin kararında, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi kılındığı ifade edilen kararda, derneğin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

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