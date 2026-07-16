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Ahbap Derneği'nin Tüzel Kişiliğine ve Şüphelilerin Mal Varlıklarına Yönelik Tedbir Kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında tedbir kararı verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında, derneğin tüzel kişiliği ile dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararı verildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında, derneğin tüzel kişiliği ve dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: ANKA
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Haberler.com
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