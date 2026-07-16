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Ahbap Derneği'nin mal varlıklarına el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
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