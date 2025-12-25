Kayseri Büyükşehir Belediyesinden AGÜ'de afet farkındalık ve yangın eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AGÜ Sümer Kampüsü'nde gerçekleştirilen eğitime, akademisyenler, öğrenciler, yurt personeli, yurt idarecileri ve idari personel ile güvenlik görevlileri olmak üzere 70 kişi katıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı uzmanları tarafından verilen eğitimde, afet türleri, afete hazırlık, afet anında ve sonrasında alınması gereken tedbirler ve izlenmesi gereken yollar anlatıldı.