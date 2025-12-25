Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden AGÜ'de afet farkındalık ve yangın eğitimi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdullah Gül Üniversitesi personeline afet farkındalık ve yangın eğitimi düzenlendi. Eğitim, 70 kişinin katılımıyla gerçekleştirilip afet türleri, hazırlık ve alınması gereken tedbirler anlatıldı.

