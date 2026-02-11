Haberler

Ağrı'da evler karla kaplandı, Kars'ta öğrenciler oyunlarla eğlendi

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle evler beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar çatıdaki karı temizledi. Kars'ta ise öğrenciler kardan oyun alanları yaparak eğlendi.

Ağrı'da kar yağışıyla evler ve çevredeki yapılar beyaz örtüyle kaplandı, Kars'ta öğrenciler kardan yaptıkları oyun alanında eğlendi.

Ağrı'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle evler ve çevredeki yapılar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, çatı ve damlarda biriken karı küreklerle temizledi.

Vatandaşlardan Ayhan Daşdemir, AA muhabirine, kışın zorlu geçtiğini ve önceki yıllara göre çok fazla kar yağdığını söyledi.

Kar yağışının yaşamı zorlaştırdığını belirten Daşdemir, "Bu sene çok kar var. Evin üstünde bir metreden fazla kar var, sabahtan beri çalışıyorum." dedi.

Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde de yoğun kar yaşamı zorlaştırdı.

Öte yandan karla kaplı yapılar dronla görüntülendi.

Kars

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Yerlikavak köyünde de öğrenciler, kardan yaptıkları oyun alanında eğlendi.

Yerlikavak İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, karla kendi imkanlarıyla yaptıkları oyun alanlarında doyasıya oynadı.

Kar kütlelerini üst üste getirerek oyun alanı yapan çocuklar, soğuk havaya rağmen neşeli anlar yaşadı.

Kar üzerinde oynadıkları oyunlarla güzel görüntüler oluşturan öğrenciler, kışın tadını çıkardı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
