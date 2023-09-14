Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Çocukevleri Sitesi'ni ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler verdi ve sohbet etti. Ziyarete Vali Yardımcısı Ali Yıldırım ve eşi Manolya Yıldırım da katıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Çocukevleri Sitesi'ni ziyaret ederek, devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Ziyarete Vali Yardımcısı Ali Yıldırım ve eşi Manolya Yıldırım da eşlik etti. Neslihan Gül Koç, çocuklara anne şefkatiyle yaklaşarak, onlara hediyeler verdi ve sohbet etti. Çocukların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Neslihan Gül Koç, onlara devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Çocuklar da Neslihan Gül Koç'a sevgi gösterilerinde bulundu. Çocukevleri Sitesi'nde kalan çocukların eğitim, sağlık ve sosyal hayatlarına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi alan Neslihan Gül Koç, çocukların geleceğe hazırlanmaları için her türlü desteğin verildiğini belirtti. Neslihan Gül Koç, ziyaretin sonunda çocuklarla vedalaşarak, Çocukevleri Sitesi'nden ayrıldı. - AĞRI