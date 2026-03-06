Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'nın Aşağıkent ve Ortakent köylerindeki yüksek rakımlı menderesler, kar yağışı ile muhteşem bir görünüm kazandı. Kışın hayvanların su ihtiyacını karşılayan bu menderesler, yaklaşık 1 metreye ulaşan kar kalınlığıyla göz alıcı bir manzara sunuyor.
Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde kilometrelerce uzunluktaki menderesler kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Kentin kuzeyinde yüksek rakımlı bölgedeki Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan menderesler, kışın hayvanların su ihtiyacını karşılıyor.
Yaz aylarında yaylacıların çevresine çadır kurup hayvancılık yaptığı mendereslerin bulunduğu bölgede, bu yıl kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.
Kilometrelerce uzunluktaki menderesler ve çevresindeki karlı dağlar, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez