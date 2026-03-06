Haberler

Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Aşağıkent ve Ortakent köylerindeki yüksek rakımlı menderesler, kar yağışı ile muhteşem bir görünüm kazandı. Kışın hayvanların su ihtiyacını karşılayan bu menderesler, yaklaşık 1 metreye ulaşan kar kalınlığıyla göz alıcı bir manzara sunuyor.

Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde kilometrelerce uzunluktaki menderesler kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentin kuzeyinde yüksek rakımlı bölgedeki Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan menderesler, kışın hayvanların su ihtiyacını karşılıyor.

Yaz aylarında yaylacıların çevresine çadır kurup hayvancılık yaptığı mendereslerin bulunduğu bölgede, bu yıl kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Kilometrelerce uzunluktaki menderesler ve çevresindeki karlı dağlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Baba Cihantimur 'dolandırıldım' deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar

Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD görüntüleri yayınladı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

Görüntüler yayınlandı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!