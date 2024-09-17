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Ağrı'nın Patnos İlçesinde Cezaevi Hükümlüleri El Sanatları Sergisi Düzenledi

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el sanatları ürünleri sergilendi. Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, çeşitli el sanatları ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen el sanatları kurslarında Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan filografi, takı tasarımı, dekoratif ahşap süsleme, resim ve boncuk işlemeciliği gibi ürünlerin sergilenmesi için adliye binasında program düzenlendi.

Serginin açılışı, Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Adalet Komisyonu Başkanı Dilek Öztürk, Patnos L Tipi Cezaevi sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli ve Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın tarafından yapıldı.

Kaymakam Taş ve beraberindekilerin incelediği sergideki ürünler cuma gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel

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