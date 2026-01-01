Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Hamile, engelli personel ve çocukları kreş veya anaokuluna giden annelere idari izin verileceği belirtildi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Ağrı'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik birimlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel