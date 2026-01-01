Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yarın eğitim yapılmayacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Ağrı'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik birimlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.