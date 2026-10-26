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Ağrı Hamur'da şeker pancarı yüklü tırla çarpışan otomobilde ölen 4 kişi defnedildi

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde şeker pancarı yüklü tırla otomobilin çarpışması sonucu dün yaşamını yitiren 4 kişi toprağa verildi. Kent merkezindeki 100. Yıl Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana defnedildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde dün şeker pancarı yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Dursun (62), Vesile (72), Adem (36) ve Ferhat Kızılboğa'nın (15) cenazeleri, yakınları tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Kent merkezindeki 100. Yıl Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Cenaze töreninde, ailenin yakınları gözyaşı döktü.

M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile dün Hamur-Tutak Kavşağı'nda çarpışmış, kazada otomobildeki baba Dursun (62), anne Vesile (72), oğlu Adem (36) ve akrabaları Ferhat Kızılboğa (15) hayatını kaybetmişti.

Kazada, tır sürücüsü yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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