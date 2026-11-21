Ağrı Doğubayazıt'ta 3 kişinin valizlerinde 13 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Doğubayazıt Kaymakamlığının açıklamasına göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan giriş yapan 3 kişinin valizlerinde arama yapıldı. Valizlerin altına gizlenmiş 13 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda valizlerin içerisinde 13 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan ülkeye giriş yapan 3 kişinin valizlerinde arama yapıldı.
Aramalarda valizlerin alt kısımlarına gizlenmiş 13 kilo 780 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA