Ağrı'da eğitime kar tatili

AĞRI'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi. Valilik, oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler, Kur'an Kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.