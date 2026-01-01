Ağrı'da 2 gündür devam eden yoğun kar yaşamı zorlaştırıyor

Ağrı'da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dün sabah başlayan yoğun yağışın devam ettiği kentte, merkezdeki cadde ve sokaklarda kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Yollardaki kar ve oluşan buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Eski Van Caddesi'nde kar ve buz nedeniyle patinaj yapan çok sayıda araç vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Aynı bölgede bir sürücü traktörüyle yolda karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışı Ağrı'yı çevre illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlardan Özcan Aydın, kar yağışının eski kışları aratmadığını söyledi.

Şehir merkezi, köyler ve birçok yerde yolların kapandığını belirten Aydın, "Garajımızın üstü karla kaplandı, arabam da öyle. Kar devam edecek. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Taşlıçay ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar evlerinin üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Patnos ilçesinde de araçlar karla kaplandı.