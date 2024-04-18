Ağrı'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir şahin tedavi edilmek üzere teslim edildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde devriye faaliyeti sırasında bitkin halde bir şahine rastladı.
Yaralı olduğu fark edilen şahin, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Yırtıcı kuş, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.