Ağrı'da Yabancı Plakalı Araçta 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yabancı plakalı bir otomobilin yakıt deposunda toplam 16 kilo 600 gram metamfetamin bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
AĞRI Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, yabancı plakalı otomobilin yakıt deposuna saklanmış 16 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yabancı plakalı otomobilde arama yapıldı. Aracın yakıt deposunda 16 şişe halinde zulalanmış toplam 16 kilo 600 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel