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Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan İranlı 7 kişi tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan İranlı 7 kişi tutuklandı
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Ağrı'da üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen İranlı 7 kişi tutuklandı.

Ağrı'da üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen İranlı 7 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Bu kapsamda İran uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst araması ve hastanede yapılan iç beden muayenesinde 2 kilo 248 gram sentetik uyuşturucu ile 964 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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