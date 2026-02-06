Haberler

Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 198 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat ve narkotik çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir şüphelinin evine yönelik operasyon yapıldı.

Adreste arama yapan ekipler, 4 kilo 198 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 1 şüpheliyi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
Haberler.com
500

