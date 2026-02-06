Ağrı'da bir evde 4 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 198 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat ve narkotik çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir şüphelinin evine yönelik operasyon yapıldı.
Adreste arama yapan ekipler, 4 kilo 198 gram kubar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 1 şüpheliyi de gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel