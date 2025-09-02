Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 450 Hap Ele Geçirildi

Ağrı'da bir çekicinin dorsesinde yapılan aramada 2 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na giriş yapan bir çekicinin dorsesinde arama yaptı.

Aramalarda 2 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.