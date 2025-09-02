Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 450 Hap Ele Geçirildi

Ağrı'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, İran'dan gelen bir çekicinin dorsesinde 2 bin 450 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı'na giriş yapan bir çekicinin dorsesinde arama yaptı.

Aramalarda 2 bin 450 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
