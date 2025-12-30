Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda Bin 94 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

AĞRI'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk, 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların ardından bir ev, depo ve TIR'da arama yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram sukunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.