Haberler

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda Bin 94 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonunda Bin 94 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1.094 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

AĞRI'da düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram skunk, 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların ardından bir ev, depo ve TIR'da arama yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda bin 94 adet sentetik ecza, 21 kilogram sukunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray'da ilk ayrılık
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Eşi tarafından öldürülen Kadriye Köken'i son yolculuğuna kadınlar uğurladı

Kahreden görüntüler! Kadriye'yi son yolculuğuna kadınlar uğurladı
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı