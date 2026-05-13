Ağrı'da "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un başkanlığında, Türkiye-İran sınırında "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bozkurt'un başkanlığında, Türkiye-İran sınır hattındaki Doğubayazıt 13. Hudut Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda, sınır güvenliği ile ilgili çalışmalar ele alındı.

Toplantının ardından, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğünce hudut birliklerinin kullanımına sunulan ekipmanların teslim töreni yapıldı.

Törende, sınır hattı boyunca zorlu arazi ve iklim şartlarının hakim olduğu bölgelerde gözetleme faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla 14 dron ve sınırdaki devriye yollarının yoğun kış şartlarında açık tutulabilmesi için 2 kar küreme aracı hudut birliklerine teslim edildi.

Vali Bozkurt ve beraberindekiler, dron ile kar küreme araçlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen desteklerle, sınır güvenliğine yönelik çalışmaların sahadaki etkinliğinin artırılması ve hudut birliklerinin operasyonel kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.