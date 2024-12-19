Ağrı'da Soğuk Hava Etkili: Murat Nehri Buzla Kaplandı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu Murat Nehri buzla kaplandı. Dronla görüntülenen su yüzeyinde geniş bir buz tabakası oluştu. Soğuk hava, ilçenin karla kaplı köylerinde küçükbaş hayvanların otlatılmasına rağmen etkisini sürdürüyor.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde, soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.
Tutak ilçesinde soğuk hava nedeniyle ilçe merkezinden geçen Murat Nehri'ni buz tuttu.
Nehirde geniş bir alana yayılı buzla kaplı alan dronla kaydedildi.
İlçenin karla kaplı köylerinde ise soğuk havaya rağmen küçükbaş hayvanlar karlı arazide otlatılıyor.
Hamur ilçesinin karla kaplı köylerinde de soğuk hava etkili oldu.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise Kakaç köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Ekipler yoğun tipi nedeniyle yolu açmakta güçlük çekiyor.