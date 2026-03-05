Haberler

Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da Valı Konağı Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda M.V., İ.V.'yi tabancayla yaraladı. Bu sırada yoldan geçen T.Y.Ç. de kurşun isabetiyle hafif yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı ve M.V. gözaltına alındı.

Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Vali Konağı Caddesi'nde M.V. karşılaştığı İ.V'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Bu sırada yoldan geçen T.Y.Ç. de isabet eden kurşun nedeniyle hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli M.V. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse bu sezon bir ilk yaşanacak
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı