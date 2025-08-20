Ağrı'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Ağrı'nın Tutak ilçesinde husumetli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 58 yaşındaki Salih U., hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Tutak ilçesine bağlı Mollahasan köyünde Salih U. (58), aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Salih U. ambulansla kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından zanlıyı gözaltına alan jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel