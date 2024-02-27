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Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli bulunuyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Nisan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, silahla vurulan H.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan Y.E. ile Ö.E. ise ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.E'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olaya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Patnos Ağrı Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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