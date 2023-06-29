Ağrı'da seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi
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Erzurum-Ağrı kara yolunda seyir halinde olan Hamdi Sağlam idaresindeki tırın ön kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.
Ağrı'da seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Erzurum- Ağrı kara yolunda Hamdi Sağlam idaresindeki tırın ön kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Yasin Çavdar - Güncel