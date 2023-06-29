Ağrı'da seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi

Erzurum-Ağrı kara yolunda seyir halinde olan Hamdi Sağlam idaresindeki tırın ön kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın tırda hasara yol açtı.