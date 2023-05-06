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Ağrı'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Ağrı'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

C.B idaresindeki 52 FF 833 plakalı hafif ticari araç, Çamurlu- Eskikonak köy yolunda şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel

Tragger Patnos Ağrı Güncel Haberler

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