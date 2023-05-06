Ağrı'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
C.B idaresindeki 52 FF 833 plakalı hafif ticari araç, Çamurlu- Eskikonak köy yolunda şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel