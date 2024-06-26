Ağrı'da Rüzgarın Etkisiyle Cami Çatısı Zarar Gördü

Ağrı'da etkili olan rüzgar nedeniyle bir caminin çatısı zarar gördü.

Kent genelinde akşama doğru etkisini gösteren rüzgar ve toz yaşamı olumsuz etkiledi.

Patnos ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki Aziz Ağa Camisi'nin çatısına da rüzgar zarar verdi.

Şiddetli rüzgar caminin çatısı ve tahta parçalarını çevreye savurdu.