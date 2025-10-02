Haberler

Ağrı'da Polis Ekiplerinden Huzur Denetimi

Ağrı'da polis ekipleri, vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda denetim yapıyor. İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edilerek güvenlik önlemleri artırılıyor.

Ağrı'da polis ekipleri vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmesi için cadde ve sokaklarda denetim yapıyor.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatları doğrultusunda polis ekipleri, insan yoğunluğunun yaşandığı Cumhuriyet, Eski Van gibi birçok cadde ve sokakta denetimlere başladı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için üniformalarını giyerek denetim yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin kimliklerini kontrol ediyor.

Polis, trafik ve insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde daha sıkı denetim yapıp, okul çevrelerinde de emniyet uygulamalarını sürdürüyor.

Denetimlerin il merkezindeki tüm cadde ve sokaklarda kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
