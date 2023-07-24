Ağrı'da Otomobilde 32 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı'na ait narkotik köpek 'Parka'nın katıldığı aramada bir otomobilin LPG yakıt tankında 32 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
AĞRI'da İl Jandarma Komutanlığı'na ait narkotik köpek 'Parka'nın katıldığı aramada bir otomobilin LPG yakıt tankında 32 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesinde şüphe üzerine içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu. Narkotik arama köpeği 'Parka', LPG yakıt tankına tepki verdi. Jandarma tarafından sökülen yakıt tankı kesilince içinden 32 kilo 60 gram metamfetamin çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Güncel