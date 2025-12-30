Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.

Oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak, tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Mustafa Koç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle öğrencilerin güvenliği için yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Öğrencilerin bir günlük molayı iyi değerlendirmelerini isteyen Koç, "Biraz dinlenin, karın tadını güvenli bir şekilde çıkarın, ama özellikle bir kitabın sayfalarını aralamayı ihmal etmeyin. Kitaplar, her zaman en güzel yol arkadaşınızdır. Sağlığınıza dikkat edin, kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli bir tatil ve verimli okumalar diliyorum." ifadelerini kullandı.