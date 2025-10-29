Haberler

Ağrı'da Öğrenci Asmin Erdem'in Anıt Ziyareti Duygulandırdı

Ağrı'da Öğrenci Asmin Erdem'in Anıt Ziyareti Duygulandırdı
Ağrı'da Asmin Erdem isimli öğrencinin Atatürk Anıtı'nı silerek Türk bayrağını öpüp selam vermesi MOBESE kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürü, küçük kızı ve ailesini makamında kabul ederek, bu duygu dolu an için onları kutladı.

Ağrı'da, öğrenci Asmin Erdem'in Atatürk Anıtı'nı sildiği ve çelenk üzerindeki ay-yıldızlı bayrağı öpüp selam verdiği anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Asmin Erdem, Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'ndaki "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" yazılı alanı eliyle sildi, ardından asker selamı verdi.

Erdem, burada valilik çelenginin üzerindeki ay-yıldızlı Türk bayrağını da öpüp selam verirken, bu anlar MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Görüntüleri fark eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın kim olduğunu tespit edip ailesine ulaştı.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Asmin ve ailesini makamında kabul ederek, kutladığı öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Asmin'e teşekkür eden Önder, "Bayrak, Atatürk, devlet ve millet sevgisi hepimiz için çok önemlidir. Hepimizi çok duygulandırdın." dedi.

