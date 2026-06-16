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Ağrı'da "Nuh Tufanı'nın Arkeolojik ve Etnografik İzleri" konuşuldu

Ağrı'da 'Nuh Tufanı'nın Arkeolojik ve Etnografik İzleri' konuşuldu
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Nuh'un Gemisi izlerinin araştırıldığı 19. Uluslararası Sempozyum, yerli ve yabancı bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Anadolu'daki Büyük Tufanın Arkeolojik ve Etnografik İzleri Üzerine 19. Uluslararası Sempozyum" programı düzenlendi.

Ağrı Nuh'un Gemisi Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Eserleri Koruma Vakfınca Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait izlerin olduğuna inanılan Telçeker köyü yakınlarında bulunan alanda düzenlenen sempozyuma, yerli ve yabancı bilim insanları katıldı.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Nuh Tufanı'nın kutsal kitaplarda geçtiğini ve bilim insanlarının bunun üzerine uzun zamandır araştırmalar yaptığını söyledi.

Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimiyle bu araştırmaların merkezinde yer alan eşsiz bir coğrafya olduğunu belirten Ekinci, şöyle konuştu:

"Bilimsel çalışmaların insanlığın ortak hafızasını anlamamıza, geçmişten geleceğe daha sağlam köprüler kurmamıza katkı sunacağına inanıyoruz. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'nun insanlık tarihine ışık tutan yeni bulgularla daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır bu konferansın verimli geçmesini temenni ediyorum."

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Veli Altundağ da inanç turizminin en önemlilerinden biri olmaya aday Hazreti Nuh'un Gemisi'nin izlerinin Türkiye ve bu coğrafyada olduğunu anlattı.

Altundağ, şunları kaydetti:

"Tufanlar, jeolojik bir fenomen olarak dünya tarihinde her devirde gerçekleşmiş, insanlığı ve coğrafyayı etkilemiştir. Büyük Tufan'ın ve Hazreti Nuh'un Gemisi'nin izlerini jeolojik ve kültürel bağlamda araştırarak bu bölgenin bir jeopark alanı olarak tüm dünyaya tanıtılması ve koruma altına alınmasını sağlamak ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olacaktır."

Vakıf Başkanı Andrew Yuen ise iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi ve Nuh'un Gemisi konusu için ilçede bulunduklarını ifade etti.

Vakfın yönetim kurulu üyesi Ahmet Ertuğrul, Nuh'un Gemisi ile ilgili 2001 yılından bu yana sempozyumlar yaptıklarını ve önceki yıllarda Ankara, Çin, Hong Kong, Amerika, Hollanda'da bunu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş ve vakfın yönetim kurulu üyesi Mehmet Hanifi Alır da konuşma yaptı.

Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi ile ilgili sunumların yapıldığı programa, kentten ve yurdun farklı illerinden gelen davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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