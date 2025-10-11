Haberler

Ağrı'da Kız Çocukları Günü Etkinliği: Çocuklar Gazze'ye Destek Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliğinde, çocuklar balonlar üzerine yazdıkları mesajlarla Gazze'deki çocuklara destek verdiler. Kızılay gönüllüleri, oyunlar ve ikramlarla çocukları eğlendirip hayallerini gökyüzüne uçurdular.

Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesinin 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe katılan çocuklar, balonların üzerine yazdıkları yazılarla Gazze'ye destek verdi.

Kızılay tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında ilçeye bağlı Yılanlı köyünde program düzenlendi.

Gönüllüler, oyun oynadıkları çocukların yüzüne boyama yaptı. Etkinliklerle çocukları eğlendiren gönüllüler, daha sonra yaş pasta keserek onlara ikramda bulundu.

Gönüllülerin çocuklara "hayalinizi kağıtlara yazın ve bunu balona yapıştırıp uçuracağız" demesi üzerine çocuklar hayallerini yazdı.

Çocuklar, "Filistinli çocukların okula gitmesini istiyorum", "Çocuklar ölmesin", "İsrail, Filistin'e ve Gazze'ye bomba atıyor, çocuklar aç susuz kalıyor ve hastaneye kaldırılıyor, çocuklar hasta olmasa, okula gitseler" yazılarını yazdıkları balonları gönüllülerle gökyüzüne bıraktı.

Köy halkı ve çocuklar, etkinlikten dolayı Kızılay ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Büyük sürpriz! İşte başına geçeceği takım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Büyük sürpriz! İşte başına geçeceği takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.