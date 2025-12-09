Ağrı'da kar nedeniyle kapanan köy yolları yapılan çalışmayla açıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 3 köy yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Çatalpınar, Hayrangöl ve Eyüp Komu köy yolları ulaşıma kapandı.

Eleşkirt Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması yaparak yolları yeniden ulaşıma açtı.

Kar yağışının devam ettiği ilçede, ekiplerin yol genişletme çalışması devam ediyor.

Bu arada Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde ise otlatılmaları için araziye çıkarılan küçükbaş hayvanlar tipiye yakalandı.